Dertlerden kurtulmak için hangi duayı okumalıyım? İnşirah suresi nasıl okunur? İşte o özel dua... İnşirah suresi, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan dualar arasında yer almaktadır. İnşirah suresinin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamını sizler için derledik. İşte İnşirah suresinin okunuşu..

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Derdi ve sıkıntısı olanlar bu durumlarda okunacak dualar hakkında araştırma yapıyor.

Darda ve çaresiz durumda olanlar iç ferahlatacak ve dertlerini unutturacak sure hangisidir şeklinde aramalar yapıyor.

Bu tip durumlarda okunması gereken sure İnşirah suresidir. İnşirah suresi insanın içindeki sıkıntılarının giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar.

Kur'an'ı Kerim'in 94. suresi olan İnşirah suresi 8 ayetten oluşur. En kısa sureler arasında yer alan İnşirah suresini ezberlemek son derece kolaydır.

İnşirah suresinde, inananların karşılaşacakları sıkıntılardan dolayı ümitsizliğe düşmemeleri ve daima Allah'a güvenmeleri ifade edilmektedir.

İşte, İnşirah suresinin Arapça yazılışı ve Türkçe meali...

İnşirah suresi Arapça okunuşu

1 - Elem neşrah leke sadrek

2 - Ve vada'na 'anke vizreke

3 - Elleziy enkada zahreke

4 - Ve refa'na leke zikreke

5 - Feinne me'al'usri yüsren

6 - İnne me'al'usri yüsren

7 - Feiza ferağte fensab

8 - Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Türkçe anlamı

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!