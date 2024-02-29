Derelerden resmen altın akıyor; Günde 3 gram garanti! Duyan o şehre akın ediyor… Türkiye’nin doğal zenginlikleriyle bilinen o şehri, altın avcılarının geçidi oldu. O ildeki derelerden resmen altın akıyor. Kazmasını küreğini alan o şehre koşuyor…

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O şehirde altın arayıcılığı artık bir geçim kaynağı haline geldi. O bölgede yaşayan vatandaşlar, derelerin kenarlarında kamp yapmak için yer kapmaya başladı.

O ilin derelerinden günde 3 gram altın çıkaran vatandaşlar, bu işten ciddi gelir elde ediyorlar.

Derelerin yataklarında altın bulunması, birçok amatör altın arayıcısının bölgeye akın etmesine neden oldu.

O derelerden çıkıyor

Bolu, altın çıkarılan illerimiz arasına katılarak altın avcılarının yeni gözdesi haline geldi. Özellikle Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde akan dereler, çoğunlukla tercih ediliyor.

Altın avcıları yanında sadece bir kürek, elek ve altın kepçesi getiriyor.

Vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren mesai harcayarak altın arama macerasına atılıyorlar.

Günde 3 gram altın

Bolu'nun yer altı kaynakları zengin ve bu durum altın arayıcılarını oldukça cesaretlendiriyor. Altın arama faaliyetleri, kentte artık bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda.

Son zamanlarda artan ilgi ve yapılan yasal düzenlemelerle birlikte, derelerde altın arama faaliyetlerinin hızı da artıyor gibi görünüyor.

Bir gün boyunca derede arama yapan kişilerin, şanslarına ve dikkatlerine bağlı olarak 1 gram altın bile bulduğu oluyor.

Ancak işin usta isimleri ve tecrübeli olanlar, 24 saatlik bir süre içinde 3 gram altını cebine koyabiliyorlar.