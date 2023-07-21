Derz araları nasıl beyazlar? PARILDATAN YÖNTEM! Zamanlara sararan ve kirlenen fayans araları yani derzleri temizlemenin pratik yolunu duyanlar, banyoya koşuyor. İşte "derz araları nasıl beyazlar" sorusunun en basit cevabı...

haber.com/banyo.htm" rel="tag" target="_blank">Banyo fayansları, maruz kaldığı nem ile zamanla kirlenir ve sararmaya başlar. Derz aralarındaki kirli görüntüden kurtulmaz isteyenler ise pratik ve etkili bir yöntem araştırıyor.

Derz araları nasıl temizlenir diyenler için cevabı araştırdık.

Meğer derz temizliği sanıldığından daha basitmiş...

İster balkon, ister banyodaki derzleri pırıl pırıl yapacak yöntemi paylaşıyoruz.

Diş macunu!

Diş macununun içinde yer alan temizleyici maddeler, fayans aralarındaki leke ve kirleri yok edecek kadar etkilidir.

eski bir diş macununu, temizlemek istediğiniz derzlere sıkın ve 15 dakika kadar zeminde kalmasını sağlayın. Ardından fırçalayarak kirlere veda edin.