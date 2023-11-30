Dev maç! Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, EuroLeague 11. hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. İşte dev maçın detayları..

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2023-24 sezonu 11. hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

Real Madrid takımı bu sezon EuroLeague'de yenilgisi olmayan tek takım olarak göze çarpıyor. İspanyol ekibi oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe ise EuroLeague'de bu sezon oynadığı 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

Sarı lacivertliler EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Bologna'ya 87-79 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic takım ile idmanlarına başladı. Metecan Birsen ise bu maçta forma giyemeyecek.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı 30 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 20:45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçını Robert Lottermoser (Almanya), Milos Koljensic (Karadağ), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.