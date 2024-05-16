Dev maçlar beIN Sports'da şifresiz yayınlanacak! İşte beIN Sports'un yayınlayacağı maçlar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off çeyrek final maçları için geri sayım başladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final karşılaşmaları beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak yayınlanıyor.
beIN SPORTS'un 16 Mayıs Perşembe günü şifresiz ekrana getireceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off maçlarının programı belli oldu.
Basketbol severler şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
beIN SPORTS'un şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Peki, beIN SPORTS'un 16 Mayıs Perşembe günü şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte şifresiz maçların programı...
16 Mayıs Perşembe
18:00 Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkim Spor
20:30 Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Bld.Spor