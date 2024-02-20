Devlet karşılıyor: Artık herkes duyabilecek! İşte 2024 işitme cihazı ödemeleri İşitme problemi yaşayan ve cihaz kullanmak durumunda olan SGK'lı ve emekli vatandaşlar için Devlet desteği sürüyor. İşte işitme cihazı desteği hakkında tüm detaylar...

ensonhaber.com

İşitme cihazı, işitme yetisinin azalması veya kaybolması gibi durumlarda, bir dizi muayene ve tetkikler sonrasında kullanılmaya başlanır.

KBB uzmanları tarafından yapılan fiziki muayeneler sonrasında bireyler odyolojik tetkiklere tabi tutulur.

Kişide işitme yetisinin azalmaya başlaması ya da tamamen kaybolması durumunda işitme cihazı kullanılabilir.

Maliyeti oldukça yüksek olan hatta pahalı sayılan işitme cihazları, Devlet destekli alınabiliyor.

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İşte 2024 yılı işitme cihazı ödemeleri...

İşitme cihazı desteği nasıl alınır?

İşitme kaybı yaşayan kişilerin, SGK geri ödemesinden yararlanmak için yapması gereken, işitme merkezine giderken e-reçete numaraları ve odyometrik test sonuçlarını yanlarında bulundurmaktır.

SGK, yalnızca uzman hekim tarafından reçete edilen işitme cihazı tipi ve sayısı için ödeme yapar.

Ödeme tutarları

18 Yaş ve Üzeri İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Emeklinin Kendisi İçin: 3028 TL

Çalışanlar İçin: 2422,40 TL

13-18 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Velisi Emekli Olduysa: 4542 TL

Velisi Çalışansa: 3633,84 TL

5-12 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Velisi Emekli Olduysa: 4844,80 TL

Velisi Çalışansa: 3875,84 TL

0-4 Yaş Arası İçin SGK İşitme Cihazı Ödemesi

Velisi Emekli Olduysa: 5440,40 TL

Velisi Çalışansa: 4360,32 TL

Emeklilere işitme cihazı ödemesi 2024

Emeklilere işitme cihazı ödemesi güncel Sut (Sağlık Uygulama Tebliği)’ ne göre kulak başına 3028 TL olup, cihazın bedeli ne kadar olursa olsun bu tutarda ödeme yapılmaktadır.

İşitme cihazı ödemesi alacak olan emeklinin beş yılda sadece bir kez geri ödeme hakkı bulunmaktadır.

Üniversite hastanesi veya devlet hastanesinden KBB hekimi tarafından emeklinin işitme cihazına uygun görülmesi ve rapor alınması gerekmektedir.