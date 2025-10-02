Devlet'ten traktör kredisi 2025: Başvuru şartları açıklandı

Üreticinin her zaman yanında olan devlet, tarım sektörüne yönelik desteklerini hız kesmeden sürdürüyor.

Çiftçilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan tarım ekipmanları için kamu bankaları aracılığıyla kredi imkanları sağlanıyor.

Özellikle Ziraat Bankası, çiftçilere traktör, biçerdöver ve diğer hasat makinelerinin alımında kolaylık sağlayacak özel bir finansman paketi hazırladı.

Banka tarafından duyurulan kampanya ile hem tarımsal üretimin güçlenmesi hem de çiftçilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

İşte başvuru şartları, kredi koşulları ve kampanyaya dair tüm detaylar...

ZİRAAT'TEN EKİPMAN KREDİSİ 2025

Ziraat Bankası, ekipman kredisi kullanmak isteyen çiftçilere şu detayları açıkladı:

Tarımsal üretime yönelik olarak kullanılmak amacıyla satın alınacak yeni ve kullanılmamış tüm mekanizasyon araçları ile ikinci el traktör ve ikinci el kendi yürür tarım makineleri kredilendirilebilmektedir.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili 2000/37 sayılı Tebliği gereğince, tarımsal mücadele araçları hariç, Bankamızca kredi ile finanse edilerek alınacak aracın "Deney Raporu/ Kredi Uygunluk Belgesi" olmak zorundadır.



Sabit Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredileri kapsamında, Bankamız ile anlaşma yapan firmalar tarafından satılan tarımsal mekanizasyon araçları için vade sonuna kadar sabit faiz garantisi ile kredi kullanabilirsiniz.

"Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz." denildi.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı

Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi

Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Detaylı bilgi için şubelerden destek alabilirsiniz.