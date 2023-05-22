DGS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2023 DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri internette sıkça araştırılmaya başladı. İşte 2023 DGS sınav tarihi ve başvuru tarihi..

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar hız kazandı. DGS sınavına girecek adaylar sınav tarihi ve başvuru tarihini araştırmaya başladı.

Dikey Geçiş Sınavı meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin ya da mezun olabilecek şartları yerine getirmiş olan kişilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen bir sınavdır.

DGS sınavı her sene Temmuz veya Ağustos ayında ÖSYM tarafından düzenlenmektedir.

Peki, 2023 DGS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte yapılacak? İşte DGS hakkında merak edilenler..

2023 DGS sınav başvuruları ne zaman?

16 Temmuz 2023 yılında yapılacak olan DGS sınavı için başvurular 26 Mayıs 2023 ile 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran 2023..

2023 DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2023 yılında DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.