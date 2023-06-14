DGS geç başvuru tarihi 2023: DGS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır, kaç TL? Başvuruyu kaçıran DGS adaylarının araştırdığı geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2023 DGS geç başvuru tarihleri...

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 16 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. 2023 DGS adayları, başvurularını 29 Mayıs-5 Haziran arasında gerçekleştirdi. Başvuruları kaçıran adayların son şansı olan 2023 DGS geç başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen binlerce öğrenci DGS sınavı için gün sayıyor. Peki DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar... DGS geç başvuru ne zaman 2023? DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar alındı. DGS geç başvuru ücreti 2023 2023 DGS geç başvuru ücreti 405 TL. DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS'ye başvurmak isteyenler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna ulaşabilirler. DGS geç başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.