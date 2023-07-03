DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? DGS sınavı ne zaman? DGS sınav yerleri açıklandı mı ve DGS sınavı ne zaman soruları internette sıklıkla araştırılmaya başladı. İşte DGS sınavı hakkında merak edilenler..

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan binlerce aday geçtiğimiz haftalarda başvurularını gerçekleştirdi. 29 Mayıs ile 5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınan DGS başvurularının ardından DGS sınav yerleri merak konusu oldu. Adaylar sınava girecekleri yerleri ve sınav tarihini sık sık arama motorlarında araştırıyor. Peki, DGS sınav yerleri belli oldu mu ve DGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar.. DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiği anda sizlerle paylaşacağız. DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.