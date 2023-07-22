DGS sonuçları açıklandı mı? 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih..

ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu oldu. Sınavda ter döken binlerce aday DGS sonuçlarının açıklanacağı günü iple çekiyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 DGS takvimine göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı.. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.