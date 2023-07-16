DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: İşte DGS sınav sonuç tarihi! İki yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, bugün Dikey Geçiş Sınavı’nda ter döküyor. Sınavının bitmesinin ardından adaylar, sınav sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu...

DGS sınavı, adayların lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan önemli bir adımdır.

Bugün gerçekleşen sınavda, adaylar bilgilerini ve yeteneklerini ortaya koyarak gelecekteki eğitimlerini şekillendirmek için büyük bir çaba sarf ettiler.

2023 DGS sınavının tamamlanmasının ardından sınava giren binlerce adayın gündeminde sınav sonuç tarihi yerini aldı.

Adaylar, arama motorlarında “DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte beklenen tarih…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 2023 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.