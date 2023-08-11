DGS TERCİH TARİHLERİ 2023: ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının bugün erişime açılacak olmasıyla birlikte, binlerce 2 yıllık ön lisans mezunu öğrenci heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Diğer yandan DGS tercih tarihleri merak edilen konular arasında. Peki 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) düzenliyor.

16 Temmuz’da DGS sınavı için ter döken adayların heyecanla beklediği gün geldi. Bugün DGS sonuçları açıklanıyor.

DGS sonuçlarına kavuşmak için sabırsızlanan öğrenciler, internet üzerinden sürekli olarak araştırmalar yapıyor.

Heyecanlı bekleyiş devam ederken merak edilen konulardan biri de DGS tercihleri oldu.

Lisansa geçiş yapacak olan öğrenciler, tercih döneminin başlamasını beklerken "2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar…

DGS tercihleri ne zaman?

2023 DGS sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine dair ayrıntılar netleşecek. DGS tercihlerinin önümüzdeki günlerde aşlaması bekleniyor.

DGS sonuçları

DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercih takvimi henüz belli olmadı. Adaylara sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacak.