Dibine girenler dikkat: iPhone ekran mesafesi nedir, nasıl açılır? Gözler için geliştirildi iOS 17’nin Ekran Mesafesi özelliği, kullanıcıların telefonlarını uzun süre göze yakın tutarak maruz kaldıkları dijital göz yorgunluğu için tasarlandı. Peki, iPhone ekran mesafesi nasıl açılır? Ekran mesafesi nasıl ayarlanır? İşte kullanımı...

ensonhaber.com iOS 17 ile birlikte iPhone'lara birçok sağlık özelliği eklendş. Ekran mesafesi ise kullanıcıların dikkatini çekenlerden oldu. Bir aygıt veya kitap gibi bir nesneye uzun süre çok yakından bakmak, göz yorgunluğunu ve miyop riskini artırabilir. Ekran Süresi'ndeki Ekran Mesafesi özelliği, TrueDepth kamerayı kullanarak iPhone'unuzu uzun süre 12 santimetreden daha yakın tuttuğunuzu algılar ve telefonu uzaklaştırmanızı önerir. Ekran Mesafesi, çocukların miyop riskini azaltabilecek sağlıklı izleme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olabilir ve her yaştan insana dijital göz yorgunluğunu azaltma fırsatı sunabilir. iPhone ekran mesafesi ayarlama "Ayarlar" uygulamasını açın. “Ekran ve Parlaklık”a dokunun. “Ekran Mesafesi”ne dokunun. “Ekran Mesafesi”ni açın.