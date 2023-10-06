Dijital arenada Messi fırtınası! Sosyal medyada tek paylaşımla servet kazanıyor… Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi, sadece yeşil sahalarda değil, aynı zamanda dijital dünyada da muazzam bir başarı elde ediyor. Sosyal medya platformlarında elde ettiği kazançlarla dudak uçuklatıyor.

ensonhaber.com

Dünya futbolunun efsanevi ismi Lionel Messi, sadece futbol sahalarında değil, aynı zamanda dijital dünyada da büyük bir çıkış yakalıyor.

Messi'nin sosyal medya kazancı, sıradan bir sporcu gelirini aşarak dünya ekonomisini sallamaya başlıyor.

Inter Miami’de forma giyen Lionel Messi, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip.

Bu sosyal medya kitlesi, Messi'yi birçok marka ve şirket için vazgeçilmez bir reklam yüzü haline getiriyor. Sponsorluk anlaşmaları ve dijital reklam gelirleri, Messi'nin sosyal medya üzerinden elde ettiği kazancı katlıyor.

Hem sahada, hem medyada...

Futbol arenasındaki yeteneklerinin ötesinde, Messi'nin her paylaşımı ve etkileşimi dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Hem futbolda hem sosyal medyada kazandığı ücretler ağızları açık bırakacak cinsten.

Arjantinli yıldızın sosyal medyadan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Duyanlar kulaklarına inanamadı. Yıldız futbolcu, kazancıyla ABD sporcularını geride bıraktı. İşte dudak uçuklatan sosyal medya kazancı...

Sosyal medya kazancı ortaya çıktı!

Betting.com'da yer alan habere göre; Lionel Messi,’nin, Instagram hesabındaki her sponsorlu gönderiden 4 milyon Euro kazandığı belirtildi.

Arjantinli yıldızın 2023 yılında paylaştığı gönderilerden toplam 170 milyon Euro kazandığı da söylendi.