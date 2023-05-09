DİKKAT DİKKAT! Ehliyetle oy kullanılır mı? Sürücü belgesi ile oy verilir mi, geçerli mi? Oy kullanma işlemi esnasında ehliyetin geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, sürücü belgesi/ehliyet ile oy verilir mi? Oy kullanırken kimlik yerine hangi belgeler geçer? İşte detaylar...

Kimliğini kaybeden veya yeni kimlik bekleyen vatandaşlar, oy verirken ehliyetin geçerliliğini merak ediyor. Oy vermeye gittiğinde kimliğini unutan vatandaşlar, ehliyetle oy verilir mi sorusuna yanıt arıyor. Seçim kurallarınca oy verme işleminde kimlik yerine geçen belgeler belirlenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu, "ehliyetle oy verme" konusunda açıklamada bulundu. Peki, ehliyetle oy verilir mi? Sürücü belgesi ile oy kullanılır mı? İşte yanıtı... Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliğini unutan vatandaşlar, ehliyetleriyle oy kullanabilecek. Kimlik yerine geçen belgeler Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunludur. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerdir.