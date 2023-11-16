Haberler



Bilgi



Dikkat dikkat: İstanbul'un o ilçelerinde dev elektrik kesintisi!

Dikkat dikkat: İstanbul'un o ilçelerinde dev elektrik kesintisi! İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?