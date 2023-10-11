Dilan Polat şimdi yandı! MASAK açılımı nedir, ne anlama gelir? İşte görevleri… Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat için MASAK devreye girdi. Hazırlanan raporun ardından MASAK’ın ne olduğu ve görevleri merak konusu oldu.

ensonhaber.com

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son dönemde hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ciddi iddiaların ortaya atıldığı Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında dikkat çekici bir rapor hazırladı.

Rapor, Polat çiftiyle bağlantılı şirketlerin mal alım işlemlerinin gerçekte ne kadar karmaşık olduğunu açığa çıkardı.

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Dilan ve Engin Polat'a ait şirketlerle bağlantılı olan tedarikçilerin büyük bir kısmı, aslında sahte ve yasadışı işlerle uğraşan şirketlerden oluşuyor.

Bu şirketler, Polat çiftinin işletmelerine mal sağladıkları iddiasıyla öne sürülse de, MASAK'ın yaptığı detaylı incelemeler, işlerin gerçekten böyle olup olmadığı konusunda ciddi şüpheleri gündeme getirdi.

Bununla birlikte MASAK, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, MASAK nedir, görevleri nelerdir? İşte tüm detaylar…

MASAK nedir?

MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun kısaltmasıdır. MASAK, Türkiye'de mali suçlarla mücadele etmek ve finansal suçların önlenmesi amacıyla kurulmuş olan bir devlet kurumudur. MASAK, 2001 yılında 5549 sayılı yasa ile kurulmuş ve finansal suçların önlenmesi, tespiti ve takibiyle görevlendirilmiştir.

MASAK’ın görevleri nelerdir?

Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi: MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele etmek için finansal işlemleri izler, şüpheli işlemleri tespit eder ve bunları raporlar. Bu sayede suçluların finansal kaynaklarını aklamaları engellenir.

Finansal işlemlerin izlenmesi ve analizi: MASAK, finansal sektördeki işlemleri izler ve analiz eder. Şüpheli veya yasadışı işlemleri tespit eder ve bu bilgileri ilgili birimlere bildirir.

Raporlama: MASAK, şüpheli işlemleri raporlayarak yetkili kurumların suçları soruşturmasına ve gerektiğinde yargılamasına olanak sağlar.

Eğitim ve bilinçlendirme: MASAK, finansal kurumlar, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütür.

Uluslararası işbirliği: MASAK, uluslararası düzeyde diğer benzer kurumlarla işbirliği yapar. Kara para aklamanın uluslararası boyutlarını ele alır ve bu tür suçların önlenmesi için diğer ülkelerle bilgi paylaşımı yapar.