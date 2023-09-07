Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? İşte Dilek Taşı konusu ve oyuncuları Kanal D’nin yeni dizisi Dilek Taşı, bu akşam ilk bölümüyle yayında! Başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın paylaştığı dizinin detayları merak konusu oldu. Peki Dilek Taşı dizisi nerede çekildi, uyarlama mı? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu…

ensonhaber.com Kanal D ekranlarında Perşembe günleri izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan "Dilek Taşı" dizisi, heyecanla bekleniyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Perihan Savaş, Özge Özberk, Elif Doğan gibi usta oyuncular yer alıyor. Fragmanlarıyla büyük ilgi gören bu yapım, izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikaye sunacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İzleyicilerin aklını meşgul eden bir diğer soru ise, Dilek Taşı dizisinin gerçek bir hikayeye dayanıp dayanmadığı. Dilek Taşı dizisi nerede çekiliyor? Bugün izleyiciyle buluşacak olan Dilek Taşı dizisi İstanbul’da çekiliyor. Dizinin gerçek hikaye olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Dilek Taşı konusu 1980’li yıllarda geçen Dilek Taşı dizisi, 50'li yaşlarında olan Cemre ve Sinan çiftinin Ayasofya'daki Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden açılıp geçmişlerine uzanıyor. Merakla beklenen dizi, idam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak verilmesini konu alıyor. Dilek Taşı oyuncu kadrosu Dizinin oyuncu kadrosunda; Salih Bademci, Hazal Subaşı, Onur Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor.

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