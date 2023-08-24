Haberler



Bilgi



Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı EXXEN'de mi? Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN yayın akışı.. Abone Olun

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı EXXEN'de mi? Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN yayın akışı.. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında oynanacak olan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte Dinamo Kiev - Beşiktaş maçın yayınlanacağı kanal.. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe (bugün) günü Stadionul Rapid-Giulesti Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20:00'da başlayacak mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Google News

Abone Ol