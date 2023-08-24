Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı EXXEN'de mi? Beşiktaş maçı hangi kanalda? EXXEN yayın akışı..
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak.

ile arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor.

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte Dinamo Kiev - Beşiktaş maçın yayınlanacağı kanal..

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Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe (bugün) günü Stadionul Rapid-Giulesti Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20:00'da başlayacak mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.