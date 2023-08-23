Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında gerçekleşecek 11. randevuda heyecan dorukta. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Temsilcimiz Beşiktaş, zorlu bir deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek. 11. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasındaki geçmiş karşılaşmalarda Dinamo Kiev, 7 galibiyet elde ederken, Beşiktaş’ın 2 galibiyeti bulunuyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. İşte maçın tarihi, saati ve yayın kanalı… Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11’ler Dinamo Kiev: Ruslan Neshcheret, Kostiantyn Vivcharenko, Oleksandr Tymchyk, Maxim Dyachuk, Oleksandr Syrota, Sergiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Vitali Buyalsky, Andriy Yarmolenko, Vladyslav Vanat, Nazar Voloshyn Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka