Dini günler takvimi 2026: Hicri yılbaşı, Ramazan, Kurban ve kandiller...

Hicri yılbaşı, Üç Aylar, Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi, Kurban Bayramı ve kandil günlerini içeren dini günler takvimi, 2026 yılı için belirlendi.

Müminlerin tarihlerini takip ettiği dini günler takvimi, sıklıkla kontrol ediliyor.

İslamî günler her yıl güneş yılına göre yaklaşık 10–11 gün erken geliyor.

Dini günlerin 2026 yılında ne zamana ve hangi güne denk geldiğini tek bir takvimde bulabilirsiniz.

İşte, sizler için derlediğimiz dini günler 2026 takvimi...

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026