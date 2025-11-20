Abone ol: Google News

Dini günler takvimi 2026: Hicri yılbaşı, Ramazan, Kurban ve kandiller...

Müslüman aleminin 2026 yılında idrak edeceği dini günler, tarihleri ile birlikte araştırılıyor. Sizler için 2026 yılı dini günler takvimi haberimizde...

  • Müslümanların 2026 yılında idrak edeceği dini günler takvimi, Hicri yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramları gibi önemli günleri içeriyor.
  • Dini günler, her yıl güneş yılına göre yaklaşık 10-11 gün erken gelmektedir.
  • 2026 yılı dini günler takvimi, bu günlerin tarih ve hangi günlere denk geldiğini kapsamaktadır.

Hicri yılbaşı, Üç Aylar, Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi, Kurban Bayramı ve kandil günlerini içeren dini günler takvimi, 2026 yılı için belirlendi.

Müminlerin tarihlerini takip ettiği dini günler takvimi, sıklıkla kontrol ediliyor.

İslamî günler her yıl güneş yılına göre yaklaşık 10–11 gün erken geliyor.

Dini günlerin 2026 yılında ne zamana ve hangi güne denk geldiğini tek bir takvimde bulabilirsiniz.

İşte, sizler için derlediğimiz dini günler 2026 takvimi...

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026

