Diri fay hatları güncellendi! 45 ilçede büyük risk... Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritası güncellendi.

ensonhaber.com

7 Kasım Salı günü Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında fay hareketliliği endişeye sebep oldu.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi.

Haritada, Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya gibi birçok il diri fayların geçtiği alan üzerinde yer alıyor.

"Ana kırıklarımız üretiyor"

DHA'da yer alan habere göre haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı.

Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı.

Diri fay hatları 2023

İşte risk altındaki 45 il ve ilçeleri;

Adıyaman/Gölbaşı

Afyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara/ Şereflikoçhisar

Antalya/Demre

Aydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir/Gönen, Manyaz

Batman/Kozluk

Bingöl/Karlıova, Yedisu

Bolu/ Gerede, Yeniçağa

Bursa/ Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

Çanakkale/Çan, Yenice

Çorum/ Laçin

Denizli/Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

Diyarbakır/Lice

Düzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ/ Pala, Sivrice

Erzincan/Üzümlü

Eskişehir/İnönü

Gaziantep/İslahiye

Hakkari/Şemdinli

Hatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta/Eğridir, Senirkent, Uluborlu

İzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş/ Nurhak, Türkoğlu

Kayseri/Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale/Keskin

Kırşehir/Akpınar, Mucur

Kocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya/Gediz, Simav

Malatya/ Akçadağ

Manisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin/Çamyayla, Mut

Muğla/Menteşe, Milas

Muş/Korkut, Varto

Niğde/Altunhisar, Bor

Osmaniye/Düziçi, Toprakkale

Sakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Şanlıurfa/Bozova

Siirt/Eruh

Şırnak/Beytüşşebap

Sivas/Altınyayla, Yıldızeli

Tokat/Niksar, Pazar, Reşadiye

Van/Çıldıran, Özalp

Yalova/ Altınova, Çınarcık

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI