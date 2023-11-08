Diri fay hatları güncellendi! 45 ilçede büyük risk...

7 Kasım Salı günü Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında fay hareketliliği endişeye sebep oldu.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.
Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi.
Haritada, Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya gibi birçok il diri fayların geçtiği alan üzerinde yer alıyor.
"Ana kırıklarımız üretiyor"
DHA'da yer alan habere göre haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı.
Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı.
Diri fay hatları 2023
İşte risk altındaki 45 il ve ilçeleri;
Adıyaman/Gölbaşı
Afyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara/ Şereflikoçhisar
Antalya/Demre
Aydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir/Gönen, Manyaz
Batman/Kozluk
Bingöl/Karlıova, Yedisu
Bolu/ Gerede, Yeniçağa
Bursa/ Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
Çanakkale/Çan, Yenice
Çorum/ Laçin
Denizli/Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
Diyarbakır/Lice
Düzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ/ Pala, Sivrice
Erzincan/Üzümlü
Eskişehir/İnönü
Gaziantep/İslahiye
Hakkari/Şemdinli
Hatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta/Eğridir, Senirkent, Uluborlu
İzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş/ Nurhak, Türkoğlu
Kayseri/Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale/Keskin
Kırşehir/Akpınar, Mucur
Kocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya/Gediz, Simav
Malatya/ Akçadağ
Manisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin/Çamyayla, Mut
Muğla/Menteşe, Milas
Muş/Korkut, Varto
Niğde/Altunhisar, Bor
Osmaniye/Düziçi, Toprakkale
Sakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa/Bozova
Siirt/Eruh
Şırnak/Beytüşşebap
Sivas/Altınyayla, Yıldızeli
Tokat/Niksar, Pazar, Reşadiye
Van/Çıldıran, Özalp
Yalova/ Altınova, Çınarcık