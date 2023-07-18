Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapacak! Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları.. Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. İşte personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları..

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 sözleşmeli destek personel alımı yapılacağını açıkladı. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alımına İlişkin Duyuru başlığı altında başvuru detayları paylaşıldı.

Yapılan duyuruda şoför olarak çalıştırılmak üzere 15, günlük servis ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere 15 ve basit bakım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 20 personel alınacağı açıklandı.

Bu açıklamaların ardından başvuru tarihleri ve şartları merak edilmeye başladı.

İşte, Dışişleri Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilen detaylar..

Başvurular ne zaman başlayacak?

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 14 Ağustos 2023 günü başlayacak ve 28 Ağustos 2023 günü saat 18:00'de sona erecek.

Başvuru şartları nelerdir?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

(3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).

(4) 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSSP94 puan türüne göre yapılacaktır) ve KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

(7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

(8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

(9) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir).

(10) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir).

(11) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.