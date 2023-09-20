Dissosiyatif bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Dissosyatif misiniz? Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterinin dissosiyatif bozukluğu olduğunu öğrenen izleyiciler, arama motoruna yöneldi. Peki, dissosyatif bozukluk nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? İşte hastalık hakkında detaylar...

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Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı 'Kenan' karakterinde görülen dissosiyatif kimlik bozukluğu, merak konusu oldu.

İki farklı kişilik olarak izleyicilere aktarılan dissosiyatif bozukluk, hayatı oldukça zor hale getirebiliyor.

"Farkı kimlikler arasındaki bilinçsiz geçiş" olarak ifade edilebilen bu hastalık, travmalar sonrasında görülebiliyor.

Peki, dissosiyatif kimlik bozukluğu nedir? Dissosiyatif kişiler nasıl anlaşılır? Dissosiyatif bozukluk belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Kısaca DKB

Dissosiyatif kimlik bozukluğu (DKB), özdeşlik bozukluğu olarak da bilinen bir psikolojik durumu ifade eder.

Dissosiyatif kimlik bozukluğu, kişinin kimlik, bellek, bilinç ve/veya algılamada sürekli ve tekrarlayıcı kesintiler yaşadığı bir psikiyatrik bozukluktur.

Her bir kimlik genellikle kendine özgü bir isim, yaş, cinsiyet, davranışlar, düşünceler ve belleğe sahip gibi görünür.

Farklı kimlikler arasındaki geçişler kişinin bilincinin kaymasına ve kontrolünü kaybetmesine neden olabilir.

Sebebi travmalar

Dissosiyatif kimlik bozukluğu genellikle ciddi bir travma sonucu ortaya çıkabilir. Bu travma, cinsel istismar, fiziksel istismar, şiddet, ağır kayıp veya diğer travmatik olayları içerebilir.

Kişi bu travmatik deneyimlerle başa çıkamadığında, farklı kimlikler oluşturarak veya mevcut kimliklerini bölerek kendini korumaya çalışabilir.

DKB belirtileri

Dissosiyatif kişiler birden fazla kimliğe veya kişiliğe sahip olduğunu iddia eder. Her bir kimlik farklı bir isimdedir.

Dissosiyatif bozukluğu olan kişiler, yaşanan olayları hatırlamada güçlük çekebilirler.

Kişi kendisini yabancı bir bedende hissedebilir veya çevresini tanıyamayabilir.

Bazı dissosiyatif bozukluklar kendine zarar verme davranışları ile ilişkilendirilebilir.

Bir kimlik sakin ve neşeliyken, diğer bir kimlik öfke veya korku gibi farklı duygusal durumlar içinde olabilir.

Çaresi psikoterapi

Dissosiyatif kimlik bozukluğu olan bireyler için tedavi ve destek önemlidir. Genellikle psikoterapi, bu bireylere yardımcı olabilir.

Tedavi, bireyin farklı kimlikleri arasında uyum sağlamasına ve travmatik deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olmayı hedefler.