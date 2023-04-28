Diyanet 4 bin işçi alıyor! 18-35 arası aşçı, şoför, güvenlik görevlisi...İşte başvuru detayları! Diyanet İşleri Başkanlığı, bünyesinde çalıştırmak üzere 4 bin 358 personel alacak. Kadın-erkek aşçı, şoför, güvenlik görevlisi ve koruma gibi kadrolarda yapılacak olan işe alım detayları netleşti. Peki, DİB personel alımı ne zaman? Diyanet 4538 personel alımı başvurusu başladı mı, şartları neler, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacak.

4 bin 538 kişiye daha ekmek kapısı olacak olan Diyanet, kadroyu ve kontenjanları açıkladı.

İşe alınan personeller Dini Yüksek İhtisas, Dini İhtisas ve Eğitim Merkezleri ile Kur’an Kursları ve Kur’an Kursu Yurt ve Pansiyonları’nda görevlendirilecek.

DİB personel alımı başvurusunda bulunmak isteyenler, şartları ve başvuru ekranını sorguluyor.

Personel alımı ilanı erişime açılırken başvuru özel ve genel şartları, tarihleri ve diğer detaylar belli oldu. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 ve 35 yaş arasındaki kişiler açılan ilanlara başvuru yapabilecek.

Peki, Diyanet işe alım ne zaman? Diyanet 5438 personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur? Diyanet personel alımı şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan özel ve genel başvuru şartlarını taşıyan adaylar bizzat kendileri tarafından müracaatlarını 26 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Diyanet iş başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar “sinav.diyanet.gov.tr” adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

Diyanet işe alım şartları 2023

Erkek ve kadın adayların KPSSP3 ve KPSSP94 puan türlerinden en az 50 puan alma şartı aranacak.

Genel şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Diyanet 4 bin 538 personel alımı kadro dağılımı

235 kadın aşçı, 444 erkek aşçı, 1118 kadın temizlik personeli, 853 erkek temizlik personeli, 51 erkek şoför ile 746 kadın güvenlik görevlisi ve 1091 erkek koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.