Diyanet açıkladı: Dinimizde ölünün 7'si, 40'ı, 52'si var mıdır? Vefat eden bir Müslüman kimsenin ardından 7, 40, ve 52. günlerde mevlid okutmak isteyenler, dini dayanağını da araştırıyor. Peki, İslam'da 7'si, 40'ı, 52'si var mıdır?

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İslam dininde ahiret inancı vardır.

Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır.

Vefat eden kimsenin ardından dualar okunur, mevlidler yapılır.

Peygamberimiz (s.a.v.) "ölülerinize dua etmekle emrolundum" buyurmuştur.

Halk arasında ölen kişinin ardından 7'si, 40'ı, 52'si gibi tarihler de gündeme gelmektedir. Bu günlere özel ibadetler yapılması yaygındır.

Ölünün ardından yapılan yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gecesi gibi uygulamaların dini dayanağı var mıdır? Ölünün 7'si 40'ı 52'si var mı, yok mu? İşte cevabı...

Dini dayanağı yoktur

Ölen bir Müslümanın usûlüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır (Kâsânî, Bedâʾiʿu's-Sanâiʿ, 1/300, 306, 318).

Bunun dışında yapılması gereken yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gün merasimi veya duası gibi zaman ve şekle bağlanmış bir görev yoktur. Bunların hiçbir dinî dayanağı da bulunmamaktadır.

Bu itibarla söz konusu günlerde ölüye yönelik merasimler düzenlenmesi bid’attır; “Her bid’at da dalalettir.” (Müslim, Cum'a, 43 [867]; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6 [4606]).

Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her zaman hayr-u hasenât yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle dua da edilebilir (bk. Buhârî, Vasâyâ, 19 [2760]; Müslim, Zekât, 51 [1004]).