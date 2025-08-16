Diyanet astronom alımı 2025: İşte başvuru tarihi ve şartları

Astronom, gök cisimlerini, evrenin oluşumunu, gezegenleri, yıldızları, galaksileri ve kozmik olayları inceleyen bilim insanıdır.

Astronomlar teleskoplar, uydular ve gelişmiş gözlem cihazları kullanarak evrendeki hareketleri ve yapıları araştırır.

Dinimizde namaz ve oruç saatleri güneş ve ayın hareketlerine endeksli olduğu için bunları hesaplamak için astronoma ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyaca göre işe alım yapmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan astronom kadrolarına Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ve tabloda belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

3. 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSSP3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 18.08.2025- 29.08.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1.000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları;

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)

b) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (15 puan)

c) Genel kültürü ve genel yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (15 puan)

4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (kimlik kartı/nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik kartı/nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde; sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana ve KPSS sınav sonucu yeni açıklanmış olana öncelik

verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.