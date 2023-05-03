Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? Başvuru şartları nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4538 personel alımı hakkında aramalar artmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar personel alımı hakkında merak ettiklerini öğrenmek istiyor. İşte detaylar..

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında aramalar hız kazandı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini arama motorlarından sıklıkla araştırmaya başladı.

En çok araştırılanlar arasında ise Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı tarihleri ve başvuru şartları yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek 4538 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlığın taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar için toplam 4538 personel alımı gerçekleştirecek.

Personel alımı için 26 Nisan'da başlayan başvurular 5 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.