Diyanet üç aylar başlangıç tarihi: Recep ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 yılına kısa bir zaman kala, vatandaşların gündeminde üç ayların başlangıç tarihi yerini aldı. Peki, Recep ayıyla başlayıp Ramazan ayıyla bitecek olan üç aylar ne zaman, hangi güne denk geliyor?

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2024 yılının üç aylarına doğru geri sayım başladı.

Rahmet ve bereketin yoğun yaşandığı üç aylar, İslam takvimine göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar.

Bu manevi zaman dilimi, Receb ayının başlangıcıyla başlayacak.

Receb ayı, İslam takviminde önemli bir yere sahip olup, manevi bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Üç ayların ilk manevi günü olan Regaip Kandili de Receb ayının içinde yer alıyor.

Üç ayların ne zaman başlayacağı, Müslümanlar arasında merak konusu oldu.

İşte 2024 Diyanet takvimi...

Üç aylar ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı dini takvimi yayınladı. Yayınlanan takvimle birlikte üç ayların başlangıç tarihi de belli oldu.

2024 yılında üç aylar, Recep ayı ile birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İlk kandil olan Regaip Kandili ise 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

2024 yılı Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.