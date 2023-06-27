Diyanet yanıtladı: Kurban kanı alna sürülür mü, dinimizde var mı? Çocukların alnına... Kesilen kurbanın kanını alna sürme inancının İslam'da yeri olup olmadığı merak edilirken, Diyanet konuya açıklık getirdi. Peki, kurban kanı alna sürülür mü, neden sürülür? Kurban kanı sürülmesi dinimizde var mı? İşte bilgiler...

İslam alemi, Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce Müslüman, dini vecibelerine uygun şekilde yapmak istiyor. Birçok detay merak konusu olurken, kurban kanı da gündeme geldi. Günümüzde kurban kesildikten sonra genellikle kurban kanını çocukların alnına sürüldüğü görülmektedir. Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır? Kesilen kurbanın kanını alna sürmek hurafe mi? Kurban kanı alna sürülür mü? merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, kurban kanı alna sürülür mü? İşte yanıtı... Hurafedir Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir.