Diz kapaklarını karbonatla ovan dua ediyor! Faydasına tıp dahi şaşkın... Karbonatın deva olmadığı dert yok desek yeridir. Özellikle diz kapaklarına sürüldüğündeki faydası, duyanları gerçekten şaşırtıyor.

Karbonat, hem sağlık hem temizlik alanında sıkça kullanılan bir tuzdur. Özellikle cilt bakımında tercih edilir.

Yaz aylarında ise karbonata başvuranların sayısı bir hayli artıyor.

Karbonatı diz kapaklarına sürenler ise bakın hangi çileden kurtuluyor...

Dizlere sürün bakın ne oluyor

Dizlerde oluşan kararma diğer bir adıyla hiperpigmentasyon birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Estetik olarak pek sevilmeyen diz kapağı kararmasını ise karbonat geçiriyor.

Dizlere sürüp ovaladığınız karbonat sayesinde ölü deri temizlenecek ve renk tonunun eşitlenmesi sağlanacak. Limona sürerek de masaj yapabilirsiniz.