Dizel devri kapanacak! GTL yakıt nedir, Türkiye'de var mı? Yeni akaryakıt seçeneği...

Uluslararası petrol şirketi Shell, çeşitli ülkelerde satışına başladıkları GTL (Gas to Liquids) isimli dizele alternatif yakıtın Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu.

Doğalgazdan özel bir teknikle laboratuvarda ürettikleri GTL yakıt, araç sahiplerinin merak konusu oldu.

GTL yakıt hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler; nedir, ne değildir araştırıyor.

İşte, GTL akaryakıt çeşidi ve merak edilenler...

GTL YAKIT NEDİR

GTL (Gas-to-Liquid), doğal gazın kimyasal süreçlerle işlenip sentetik sıvı yakıtlara dönüştürülmesiyle elde edilen bir teknolojidir. Bu yakıtlar genellikle dizel benzeri özellik gösterir ve özellikle temiz, kokusuz, daha düşük emisyonlu bir alternatif olarak öne çıkar.

Doğal gaz işlenerek sentez gazına dönüştürülür.

Bu gaz yüksek basınç ve sıcaklıkta reaksiyona sokulur.

Ortaya çıkan uzun zincirli hidrokarbonlar sıvı yakıta dönüştürülür.

NERELERDE KULLANILIR

Dizel motorlu araçlarda

Kamyon, otobüs ve ticari araçlarda

Denizcilikte

Jeneratörlerde

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında

İnşaat ve madencilik makinelerinde

DİZEL-GTL FARKI

GTL doğal gazdan yapılır; dizel petrolden.

GTL çok daha saf, düşük emisyonlu ve temiz yanışa sahiptir.

Motor uyumluluğu yüksektir ve özel modifikasyon gerektirmez.