Dizi dünyasında Konya rüzgarı esiyor: Gönül Dağı’nın 2 oyuncusu… TRT 1 ekranlarında her Cumartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, son bölümleriyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizide büyük bir hayran kitlesi oluşturan iki oyuncu, Konyalı çıktı!

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Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden biri olan "Gönül Dağı," ekranların büyük bir beğeniyle izlenen ve reytinglerde zirvede yer alan yapımlardan biri olmayı sürdürüyor.

Hikayesi, türküleri ve yürekleri ısıtan duygusuyla geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Konyalı iki yetenekli oyuncu, Gönül Dağı dizisindeki karakterleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

2 oyuncu Konyalı çıktı!

Gönül Dağı dizisinde Ziraat Mühendisi Zafer rolüne hayat veren Yiğit Batumlu ve Ramazan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu Konyalı çıktı.

Cihat Süvarioğlu aslen Konyalı!

Ramazan karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Cihat Süvarioğlu, son dönemde gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarını Kayseri’de geçirdi. 1990 doğumlu olan Cihat Süvarioğlu, Konya’da dünyaya geldi.

Yiğit Batumlu'nun memleketi Konya çıktı!

Dizide Ziraat Mühendisi Zafer karakterini canlandıran Yiğit Batumlu, 1993 yılında doğdu ve Konya’nın Çumra ilçesinde büyüdü. Dizinin yeni bölümünde Zafer ve ailesi Selma’yı istemeye gelecek.