Dizleri çıtırdayanlar dikkat! Sebebi bakın ne çıktı Yürürken, merdiven inip çıkarken veya eğilip kalkarken diz kapağınızdan gelen çıtırtı sizi korkutabilir. Bu durumu, sağlıklı insanlar da yaşıyor. Meğer sebebi bakın neymiş...

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Diz eklemleri, bacaklarımızın bükülmesini yani yürüme, koşma, merdiven çıkma ve oturma gibi günlük aktiviteler yapabilmemizi sağlar.

Dizlerimizi koruya "diz kapağı" eklemimiz ise bir kemik parçasıdır ve koruma kalkanı gibidir.

Eklem sorunları arasında en sık görülen rahatsızlıklar dizlerdedir. Özellikle diz kapağından ses gelmesi, birçok insanın başına gelen bir durumdur.

Dizlerden neden ses gelir? Diz kapağından ses gelmesi normal mi? Diz kapağı çıtırdaması neden olur? Eğilip kalkarken dizden ses gelmesi,, Dizden çıt çıt ses gelmesi, Dizden ses gelmesi Nasıl geçer, Merdiven çıkarken dizden ses gelmesi gibi başlıklar en sık araştırılan konulardır.

Peki, dizden neden ses gelir? İşte yanıtı...

Dizden ses gelmesi

Dizinizden gelen çıtırtı sesi krepitus olarak adlandırılır. Dizinizde başka bir belirtiniz yoksa, krepitus için özel bir tedaviye gerek yoktur. Krepitus, eklem hareketi sırasında kıkırdağın eklem yüzeyine veya diz çevresindeki diğer yumuşak dokulara sürtünmesi sonucu oluşur.

Olası sebepler

Diz kapağından gelen seslerin birkaç farklı nedeni olabilir. İşte bazı olası sebepler:

Kıkırdak Aşınması: Diz kapağının altındaki kıkırdak yüzeyler zamanla aşınabilir veya hasar görebilir. Bu durumda, diz eğilip doğrulurken kıkırdaklar arasında sürtünme artabilir ve bu da çıtırtı veya çatırtı seslerine neden olabilir.

Tendonlar ve Bağlar: Diz kapağının etrafında bulunan tendonlar ve bağlar, hareket sırasında sürtünmeye ve gerilime maruz kalabilir. Bu da seslerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Sinovyal Sıvı Hacmi: Diz eklemi içinde bulunan sinovyal sıvı, eklemin düzgün çalışmasını sağlar ve sürtünmeyi azaltır. Ancak, bu sıvı miktarı azalırsa veya konsistansı değişirse, dizde sesler oluşabilir.

Eklemin Doğal Yapısı: Herkesin eklemleri farklı yapılara ve anatomik farklılıklara sahiptir. Bazı insanlar doğuştan gelen yapısal özellikler nedeniyle eklemlerinde daha fazla ses duyabilirler.

Yaşlanma: Yaşla birlikte kıkırdaklar incelir, eklem sıvısı azalır ve tendonlar/ligamentler zayıflar. Bu da dizde seslerin daha sık duyulmasına neden olabilir.