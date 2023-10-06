Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot? Dofer Yapı helal mi? Halka arzdan Dofer Yapı hissesi almak isteyenler lot sayısı, hisse fiyatı ve katılım endeksi hakkında bilgi araştırıyor. Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Dofer Yapı katılım endeksine uygun mu, helal mi? İşte ayrıntılar...

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Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. #DOFER'in halka arzı, 5 Ekim akşamı yayımlanan SPK bülteninde açıklandı.

DOFER, halka arz sürecinde şirketin yüzde 30,49'unu yatırımcılara açacak.

Toplamda 17 milyon payını 17,11 TL fiyattan halka arz edecek olan Dofer Yapı DOFER, paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle satacak.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini yürüteceği halka arzın büyüklüğü ise 290.000.000 TL olarak belirlendi.

Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman? Dofer kaç lot verecek, ne kadar? DOFER hisse fiyatı...

Dofer Yapı halka arz ne zaman?

Ekim ayı içerisinde taleplerin toplanması bekleniyor. Yatırımcılar halka arz sekmesinden değil, hisse alır gibi talep oluşturacak.

Dofer Yapı hisse fiyatı 2023

Paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Katılım endeksi

Dofer Yapı halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile belli olacaktır.