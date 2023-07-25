Doğadaki en güçlü mikrop öldürücü! Kuzukulağının faydaları saymakla bitmiyor.. Tıbbi bir bitki özelliğine sahip olan kuzukulağı otunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte kuzukulağı otunun şaşırtan faydaları..

Kuzukulağı Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye gibi bölgelerde yetişen otsu bir bitki olarak bilinmektedir.

Bazı bilim insanları, doğadaki en güçlü mikrop öldürücüler arasında kuzukulağı bitkisine yer veriyor.

Kuzukulağı, A, B, C vitaminleri, demir ve fosfor yönünden oldukça zengindir.

Birçok faydası bulunan kuzukulağı alternatif tıp alanında sıkça kullanılan bir bitkidir.

Peki, kuzukulağının faydaları nelerdir? İşte kuzukulağının saymakla bitmeyen faydaları..

Kuzukulağı faydaları

- Yüksek lifli olması sebebiyle bağırsakların daha iyi ve daha verimli çalışmasını sağlar.

- Çiğ olarak tüketildiği zaman kan şekerini düşürür.

- Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

- Kurutulmuş köklerinden yapılan çay idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- İçerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığını destekler

- Belirli kanser hücrelerin büyümesini ve yayılmasının engelleyebilir.

- Kansızlığı önler.

- Taze yapraklarından hazırlanan karışım egzama gibi deri hastalıkları ve yanık durumları üzerinde olumlu yönde etkilidir.

- İçerisindeki magnezyum ile kemikleri güçlendirir.

- Cilt lekeleri üzerinde etkilidir.

- Diş ve ağız sağlığı yönünden büyük yarar sağlar.

- Kuzukulağı tohumları anne sütünü arttırmaya destek olur.