Doğal Antibiyotik Gücünde, Kozmetikten Kanser Tedavisine: Udi Hindi ve Balın Müthiş Etkisi Yeryüzünün en güçlü doğal antibiyotiklerinden olan Udi Hindi bitkisini toz haline getirip balla tükettiğinizde bakın neler oluyor...

ensonhaber.com

Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yer alan ’Udi Hindi’, aktarlarda yok satıyor.

Doğan antibiyotik olarak bilinen Udi Hindi, düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor.

Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor.

Toz halinde tercih edenlerin ise bal ile karıştırması tavsiye ediliyor. Özellikle her sabah udi hindi-bal karışımı tüketmenin faydaları, göz kamaştırıyor.

Peki, udi hindi-bal faydaları nelerdir? İşte düzenli tüketmenin etkileri...

Udi Hindi-Bal faydaları

Udi hindi tozu ve bal ile birleştiğinde antibiyotikleri rafa kaldırır.

Grip ve nezle gibi özellikle kış aylarında sık görülen solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Udi hindi-bal karışımı boğazı yumuşatır ve iltihaplı bademcikleri iyileştirir.

Balgamı yumuşatarak vücuttan atılmasını destekler.

Udi hindi tüketmek, ağız kokusunu giderir.