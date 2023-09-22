Doğal güzel olarak tanımıştık! Afra Saraçoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti "Tam bir hayal kırıklığı" Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan afra Saraçoğlu, yıllar içine büyük bir değişim geçirdi. Ünlü oyuncunun estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

ensonhaber.com Afra Saraçoğlu, Türk televizyonunun yetenekli genç oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplarken, doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. En az oyunculuğu kadar duru güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu hayranlarını şaşkına çevirdi. Estetiksiz hali olay! Doğal güzelliğiyle tanıdığımız Afra Saraçoğlu’nun yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Ünlü oyuncunun eski hali, sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar “Hayal kırıklığı” gibi eleştirilerde bulunurken, bazı kullanıcılar “Eski hali de güzel” dedi. Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Afra Saraçoğlu’nun eski fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. Saraçoğlu'nun, çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia ediliyor.

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