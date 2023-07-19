Doğal şifa deposu.. Üzüm çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! Binbir derde şifa oluyor... Üzüm çekirdekleri ve kabuğunun tam bir şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? İşte üzüm çekirdeği ve kabuğunun inanılmaz faydaları..

Üzüm çekirdeği küçük olmasına rağmen sağlığa oldukça faydalıdır. Genellikle herkes üzüm çekirdeklerini atar. Aynı şey kabuğu için de geçerlidir ve üzüm kabuğu antioksidan maddelerin çok yoğun bulunduğu bir yerdir.

Birçok insan üzüm çekirdeklerini acı ve sert buldukları veya yenemeyeceklerine inandıkları için atar. Ancak üzüm çekirdeği yenilebilir ve sağlığa yararlı farklı özelliklere sahiptir.

Birçok faydası olan üzüm çekirdeği yağı ve ayrıca çeşitli besin takviyeleri üzüm çekirdeklerinden elde edilir.

Bu nedenle üzüm çekirdeklerini tüketebilir ve üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

Peki, üzüm çekirdeğinin ve kabuğunun faydaları nelerdir ve neden tüketmeliyiz?

Vücudu genç tutuyor

Üzüm çekirdeği ve üzüm kabuğu; antioksidan etkileriyle bilinen, yani serbest radikallerin zararlı etkisine karşı koyabilen ve hücresel yaşlanmayı durdurabilen flavonoidler içerir.

Antioksidan maddeler, tüm organları destekleyerek ve vücudu oksidatif stresin tetiklediği bir dizi hastalıktan koruyarak daha yavaş ve daha iyi yaşlanmayı sağlar.

Üzüm çekirdeği ve üzüm kabuğu genç bir cilde, daha sağlıklı saçlara ve daha iyi bir görünüme sahip olmayı ve aynı zamanda daha uzun süre sağlıklı kalmayı sağlar.

Vücut içi iltihabı önlüyor

Üzüm çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan flavonoidler iltihap önleyici etkiye sahiptir. Üzüm çekirdeği ve kabuğunun tüketilmesi, birçok hastalığı tetikleyebilen iltihaplı durumları azaltmaya yardımcı olur.

Ek olarak, üzüm çekirdekleri ve üzüm kabuğu, kan sulandırıcı özelliklere sahiptir. Bunları düzenli olarak tüketmek beyin ve aynı zamanda damar sağlığını iyileştirir.

Ayrıca Kalp krizi ve felç gibi kalp ve damar hastalıklarına karşı siyah üzümün kabuğunda bulunan resveratrol maddesinin koruma etkisinin çok büyük olduğu bilinmektedir.

Bacaklardaki şişliği azaltıyor

Üzüm çekirdeğinde ve üzüm kabuğunda bulunan proantosiyanidinlerin alımı, bacakların ve ayakların şişliğini önler.

Bacaklarında şişlik ve ağırlık hissi yaşayanlar üzüm çekirdeği ve üzüm kabuğu tüketerek bu şişlikleri hafifletilebilir.