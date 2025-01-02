Doğalgaz aboneliği ne kadar, kaç TL 2025? Yeni abonelik fiyatı...

Yağmur Dinç

Doğal gaz aboneliği, bir konut ya da iş yeri için doğal gaz kullanımının sağlanabilmesi amacıyla yapılan resmi işlemleri kapsar. Bu işlem, belirli prosedürler ve belgelerle yapılır.

Yeni bir eve taşındığınızda ya da mevcut bir eve ilk kez doğal gaz bağlatmak istediğinizde abonelik işlemlerini tamamlamanız gerekir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için doğal gaz dağıtım sektöründe geçerli olacak yeni ücret tarifelerini belirledi.

EPDK’nin açıkladığı yeni tarifeye göre, doğal gaz abonelik, bağlantı ve sayaç işlemlerinde uygulanacak ücretler arttı.

Peki, 2025 doğalgaz aboneliği ne kadar oldu? İşte yeni fiyatı...

DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ 2025

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: İlk 100 metre için 3 Bin 471 lira

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: Bin 630 lira

Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 lira

İç Tesisat İşlem Bedeli: 92 lira ile 2 Bin 118 lira arasında değişecek