Doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli? Doğalgaz indirimi ne zaman bitiyor? İndirimli doğalgaz uygulamasının hangi tarihe kadar devam edeceği merak uyandırdı. İşte doğalgaz uygulamasının sona ereceği o tarih..

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğalgaz desteği uygulamasının ne zaman sona ereceği araştırılmaya başladı.

Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı doğalgaz keşfinden sonra evlere doğalgaz desteği verilmesi konusunda bir karar alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Nisan ayında, müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacağını duyurmuştu.

Buna göre kararname sonrasında 1 yıllık süreyle konutlarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Peki, ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman sona erecek? İşte, doğalgaz uygulaması ile ilgili son gelişmeler..

Doğalgaz uygulaması ne zaman sona erecek?

Konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri devlet tarafından ödeniyor.

Buna göre 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz kullanılmaya devam edecek.