Doğalgaz faturasında indirim kaç TL olacak? 25 metreküp doğalgaz indirimi faturaya ne kadar yansıyacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz doğalgaz ve indirim haberiyle milyonları sevindirdi. Konutlarda 1 yıl boyunca doğalgaz fiyatında 25 metreküp indirim yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar 25 metreküp doğalgaz indiriminin faturalara ne kadar yanşayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

Karadeniz gazının devreye girmesiyle Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı azalacak. Doğalgaz fiyatlarında beklenen indirim geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Filyos’ta düzenlenen törende vatandaşlara müjdeyi verdi. 1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise 25 metreküp indirim uygulanacak olan doğalgaz indirimlerinin hangi tarihte başlayacağı da belli oldu. 20 Nisan’dan sonra kesilecek ilk fatura ücretsiz olacak. Müjdeli haber sonrasında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar doğalgaz indiriminin 1 yıl boyunca faturalara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki 25 metreküp doğalgaz indirimi faturalara nasıl yansıyacak? İşte detaylar… Doğalgaz indirimi faturalara nasıl yansıyacak? İGDAŞ’ın sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Metreküp başına 4,63 TL düşüyor. 25 metreküp doğalgaz indiriminin ise faturalara 115 lira olarak yansıması bekleniyor.