Doğalgaz sayacına dikkat: Sakın gecikmeyin! O detay var ise sökülecek... 2014-2019 yılları arasındaki doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılmasını kararlaştırdı.

ensonhaber.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, su ve gaz sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 dönemlerinde piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar firmalarca sökülecek.

Yerine ise geçerli muayenesi olan sayaçlar takılacak.

Buna göre, elektrik, su ve gaz sayaçları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi farklı kontrol türlerine tabi tutulacak.

Muayene ücretsiz

Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.

Muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Cezası var

Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.

Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.