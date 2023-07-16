Doğalgaza ÖTV zammı! 2023 doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 metre küp doğalgaz fiyatı… Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre doğalgazda ÖTV’ye zam geldi. Vatandaşlar ÖTV zammının ardından doğalgaz fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV fiyatlarında artışa gidildi.

Geçtiğimiz günlerde KDV oranı değişmişti. Faturada değişen fiyatların ardından doğalgaz tüketiminde ücretler bir kez daha değişti.

Doğalgaz üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ye yüzde 224 oranında zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazdan alınan ÖTV ise yaklaşık 3 katına çıkarıldı.

Vatandaşlar yapılan zammın ardından yeni doğalgaz ücretlerini araştırmaya başladı. Peki doğalgaz fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte detaylar…

2023 doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.