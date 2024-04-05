Doğduğu günden beri sette! Kızılcık Şerbeti'nin Minik Cemre'si bakın kimin kızı çıktı; Meğer gerçek adı...

ensonhaber.com
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının favorisi.
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngor, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizide iki tane bebek oyuncu yer alıyor.
Bunlardan birisi Cemre Bebek diğeri ise Abdullah Jr.
Sıla Türkoğlu'yla Doğukan Güngör'ün oynadıkları Doğa-Fatih çiftinin bebekleri olan Cemre, sevimliliği ile beğeni topluyor.
Cemre Ünal'ın gerçek ismi ve annesi de merak ediliyor. Bakın Cemreto aslında kimin kızıymış...
İşte Cemreto
19 Ağustos doğumlu olan Cemre bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva.
Alya doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti'nde rol alıyor ve dizinin oyuncuları tarafından da çok seviliyor.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si Alya Kichkinaeva ve gerçek annesi...