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Doğduğu günden beri sette! Kızılcık Şerbeti'nin Minik Cemre'si bakın kimin kızı çıktı; Meğer gerçek adı...

Doğduğu günden beri sette! Kızılcık Şerbeti'nin Minik Cemre'si bakın kimin kızı çıktı; Meğer gerçek adı... Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih ile Doğa'nın kızları Cemre, sevimliliği ile beğeni topluyor. Henüz 8 aylık olan Cemre'nin gerçek adı ve annesi ortaya çıktı. Bakın kimin kızıymış...