Doğru temizlenmediğinde zehir saçıyor! Siz de bu hatayı yapıyor olabilirsiniz... Tahta kaşıklar ve kepçeler sık kullandığımız mutfak gereçlerimizdir. Sağlıklı olması kullanıldığı alana zarar vermemesi sebebiyle daha çok tercih edilir. Peki bu kadar sık kullandığınız kaşıkları doğru temizliyor musunuz? Eğer emin değilseniz doğru yerdesiniz...

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Tahta kaşıklar uzun zamandır mutfaklarımızda yer edinmiş eşyalardandır.

Kullanımlarının kolaylığı, kullanıldıkları alana zarar vermemeleri ve en önemlisi sağlıksız olmamaları tercih edilme sebeplerinden biridir diyebiliriz.

Yanlış kullanılıp, yanlış temizlendiği zaman bakteri yuvasına dönen tahta kaşıklar doğru temizlenmediklerinde sağlığı tehlikeye atacak çoklukla bakteri üretirler.

İşte en çok yapılan yanlışlar ve o yanlışların çözümleri:

Bulaşık makinesinde yıkamak

Sadece tahta kaşıklar değil bütün tahta eşyalar elde yıkanmalıdır, makineye atılmamalıdır.

Bulaşık makinesinde yüksek ısı kaşıkların parçalanmasına sebep olabilmektedir.

Tahta kaşıklarda çatlaklar varsa bu durum çatlak alanlarda bakteri birikmesine olanak sağlayacaktır. Bu hatayı yapmamak için ılık su ve sabun kullanmanız tavsiye edilir.

Kurumadan kaldırmak

Tahta kaşıklarınızı yıkadıktan hemen sonra yerlerde yerleştiriyorsanız bu hiç doğru bir tercih olmayacaktır.

Kurumadan ıslak bir halde tahta kaşıklarınızı kaldırırsanız onların kolayca kırılmasına ve mikrop üretimine açık hale gelmesine olanak sağlarsınız.

Bu durumu engellemek için kaşıklarınızı yıkadıktan hemen sonra temiz bir havlu ile kurutmalı ve kurumalarını bekleyip ardından yerlerine yerleştirebilirsiniz.

Kullandıktan sonra bekletmek

Kaşıklarınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız kaşıklarınızı kullandıktan hemen sonra yemek artıklarından arındırıp temizlemeniz gerekir.

Eğer bulaşık halde bekletirseniz artıkların kaşık yüzeyinden temizlenmesi zor olur.

Kokulara maruz bırakmak

Tahta veya ahşap ürünler yağ, soğan, sarımsak gibi birçok kokuyu çeker ve içine hapseder.

Bu kokular yemek servis ederken veya yemek hazırlarken diğer yemeklere geçebilir. İşte bu durumu önlemek artık çok kolay.

Bir adet limonu alın ve ortadan kesin. Kestiğiniz parçalardan bir tanesini alın ve kaşıklarınızı ovun.

Limon bu kokuların kaşıkta sabit kalmasını engelleyecektir.

Not:

Tahta kaşık ve kepçe kullanıyorsanız fakat yazdıklarımızı yapmıyorsanız sağlığınız tehlikeye düşebilir.

Bakteri üretimine kolayca ortam oluşturabilen a kaşıklarınızı bu yöntemle temizleyebilirsiniz.

Uyguladığınız zaman harika sonuçlar elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

Sağlıkla kalın!