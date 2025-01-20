Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları 2025: İşte güncel tarifeler ve duraklar…

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Doğu Ekspresi, 2025 yılında da doğaseverler ve gezginlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan bu ünlü tren, özellikle kış aylarında sunduğu kartpostal güzelliğindeki manzaralarıyla yolcularını adeta bir masal dünyasına götürüyor.

Aralık-Mart aylarında yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi, yıl boyunca hizmet vermesiyle dört mevsimin eşsiz dokusunu yolcularına sunuyor.

2025 yılına girerken bilet fiyatları ve sefer detayları yeniden merak konusu oldu.

Peki, Doğu Ekspresi 2025 bilet fiyatları ne kadar? Hangi güzergahlardan geçiyor? İşte detaylar…

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHLARI

· Ankara

· Kırıkkale

· Kayseri

· Sivas

· Erzincan

· Erzurum

· Kars

BİLET FİYATLARI 2025

Doğu Ekspresi, 2025 yılına özel bilet fiyatlarını duyurdu. Ankara ile Kars arasında unutulmaz bir deneyim sunan trenin bilet fiyatları, yolcuların tercih ettiği vagon türüne ve yolcu kategorisine göre değişiklik gösteriyor. İşte güncel fiyatlar:

Pulman Vagon bilet fiyatları

· Tam Bilet: 720

· Genç (13-26 Yaş): 615

· Öğretmen: 615

· 60-64 Yaş: 615

· 65 Yaş ve Üzeri: 360

· TSK Personeli: 615

· 7-12 Yaş Çocuk: 360

· TCDD Personeli: 580

· Basın Personeli: 615

Örtülü Kuşetli Vagon bilet fiyatları

· Tam Bilet: 1.240

· Genç (13-26 Yaş): 1.135

· Öğretmen: 1.135

· 60-64 Yaş: 1.135

· 65 Yaş ve Üzeri: 880

· TSK Personeli: 1.135

· 7-12 Yaş Çocuk: 880

· TCDD Personeli: 1.100

· Basın Personeli: 1.135