Doğu illeri 2023 seçim sonuçları! Mardin'de kim, hangi parti kazandı? İşte oy oranları... İllere göre seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, "Mardin oy oranı" hakkında araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Mardin sonuçları haberimizde...

Türkiye'de oy kullanımı başladı. Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından tercihini yapacak. Aynı zamanda milletvekili seçimi de gerçekleştirilecek. Oy kullanma saatinin sona ermesinin ardından gözler sandıklarda olacak. Doğu illerinde seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Mardinliler, " 2023 Mardin Seçim Sonuçları" hakkında arama motorlarında araştırmalara başlayacak. Artuklu,Dargeçit, Derik., Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ilçelerinde oy oranları netleşecek. Peki, Mardin'de seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları 2023! Mardin 2023 oy sonuçları açıklandı mı? Mardin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte belli olmaya başlayacaktır. Oy sonuçları açıklandıkça haberimizde yer alacaktır.