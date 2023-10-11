Doğum günü mesajları 2023! En anlamlı ve güzel doğum günü mesajları! Etkileyici doğum günü mesajları.. Doğum gününü kutlayacağınız kişilere etkileyici bir sürpriz yapmak istemez misiniz? İşte en güzel ve anlamlı doğum günü mesajları!

ensonhaber.com

Sevdiklerinin doğum gününü kutlamak isteyenler en anlamlı ve güzel doğum günü mesajları hakkında internette arama yapıyor.

Doğum günü kutlamalarında sözlerinizle etkileyici bir iz bırakmak için en güzel doğum günü mesajlarına göz atın. Sevdikleriniz bu mesajlar karşısında çok şaşıracak.

Birbirinden etkileyici sözler ile sevdiklerinin doğum gününü kutlamak isteyenler için güzel ve anlamlı sözleri derledik.

Anneye, babaya, sevgiliye, yakın arkadaşa ve kardeşinize gönderebileceğiniz en güzel doğum günü mesajlarını bir araya getirdik.

İşte sevdiklerinizin doğum gününü kutlarken kullanabileceğiniz etkili doğum günü mesajları..

- Kalbin kar gibi beyaz, gönlün yıldızlar gibi parlak, duyguların güneş gibi sıcak rüyaların ay ışığı gibi olsun. Doğum günün kutlu olsun..

- Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa, her doğan güneş sana onu getirsin. Doğum günün kutlu olsun..

- Yokluğun yağmurla yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı. Son nefes kadar önemli canım kadar değerlisin. İyi ki doğdun..

- Kalpler kırılmış olabilir ama anılar sonsuza dek kalabilir. İyi ki doğdun.

- Dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellik varsa o da sensin. Kalbinden geçen ne varsa yeni yaşında seninle gelsin. Doğum günün kutlu olsun..

- Hayaller duaya dualar Allah'a emanetken sen benim Allah'a yalvardığım sabrımın en güzel selameti oldun bana yaşattığın herşey için teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun..

- Yeni yaşında mutluluklar seninle olsun. Doğum günün kutlu olsun..

- Ömrünün geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle.. Doğum günün kutlu olsun!

- Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Ömrünün bundan sonrası kalbin gibi güzel geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..

- Bugün çok kişiden doğum günü mesajı alacaksın, fakat şu an okuduğun en farklısı çünkü tümüyle sevgiyle yazılmış bir mesaj. İyi ki varsın…

- Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. Doğum günün kutlu olsun birtanem.

- Hayat hiç ummadığınız anda mucizedir aslında. Benim mucizem sana dair yaşanan ne varsa. İyi ki doğdun.

- Benim doğum günümü kutladığın her yıl sanırsın benim doğum günümü. Bilmezsin ki seni tanıdığım gün benim doğduğum gündür.

- En güzel zamanlarımı seninle yaşadım. Hayat yolu boyunca hep yanında olacağım. Doğum günün kutlu olsun sevgilim..

-